08 Ekim 2016 Cumartesi
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    • Boşandığı eşinin barışma teklifini kabul etmedi, öldürüldü

    Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Tunay G., bir yıl önce boşandığı ve tekrar barışma teklifini reddeden eski eşi 44 yaşındaki Hasret Akdoğan'ı otomatik av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü. Kayınvalidesi 69 yaşındaki Sabia Baydan'ı göğsünden ağır yaralayan Tunay G., aynı silahla intihara teşebbüs etti. Boynundan yaralı Tunay G. ile göğsüyle birlikte elleri parçalanan kayınvalide Baydan hastanede tedaviye alındı

    08 Ekim 2016 Cumartesi 16:16
    Boşandığı eşinin barışma teklifini kabul etmedi, öldürüldü
    Ortaca ve Marmaris'te evleri bulunan Tunay G., şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle bir yıl önce 2 kızının annesi Hasret Akdoğan'dan boşandı. Çocuklardan biri kendisinde, diğeri eski eşinde kaldı. Akdoğan, boşanmalarının ardından annesi Sabia Baydan'ın evine yerleşti.

    Çiftçilik yapan ve gayrimenkullerinin kirasıyla geçinen Akdoğan ve Baydan, bugün Cumhuriyet Mahallesi 310 Sokak'taki serada çalışmaya başladı. Marmaris'te taksicilik yapan ve eski eşiyle tekrar barışmak istediği belirtilen Tunay G., bugün seraya geldi. Barışma teklifi reddedilince öfkelendiği öğrenilen Tunay G., Akdoğan ve annesi Baydan'a yanında getirdiği otomatik av tüfeğiyle ateş açtı. Sırtından vurulan Hasret Akdoğan, kanlar içinde yerde kaldı. Akdoğan'ın annesi Sabia Baydan ise göğsünden ve ellerinden yaralandı.

    SAĞLIK EKİPLERİNİ YAKLAŞTIRMADI

    Silah sesini duyan vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Seraya gelen sağlık ekiplerinin müdahale etmesini bir süre engelleyen Tunay G., polisin gelmesiyle boynuna dayadığı tüfeğin tetiğini çekti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasret Akdoğan'ın kalbinin durduğu belirlendi. Yapılan müdahaleyle tekrar kalbi çalıştırılan Hasret Akdoğan ile annesi Sabia Baydan, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunay G. ise ambulansla Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Hasret Akdoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

    Olayı haber alarak hastaneye koşan anne-kızın yakınları gözyaşını tutamadı, sinir krizi geçirdi. Polis, hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Savcılık ise olay yeri inceleme ekipleri ile beraber serada incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    KORUMA TALEP ETMİŞ

    Hasret Akdoğan'ın eski eşinin barışma tekliğini kabul etmediği için kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle koruma talebinde bulunduğu öğrenildi. Emniyet yetkilileri, koruma başvurusu sonrası gerekli işlemlerin yapılıp adliyeye gönderildiği, mahkemeden dosyanın karara bağlanmasının beklendiği bilgisini verdi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Ortaca, Ortaca Cinayet, Kadın Cinayeti

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