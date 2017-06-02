Boşanma davası çıkışında dehşet saçtı

Kadına cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Boşanma davası çıkışında K.S., eşini öldürdü, baldızını ve bacanağını yaraladı

Boşanma davası çıkışında dehşet saçtı

Denizli Adliyesi'nde, bugün görülen boşanma davası çıkışında, adliye binası önünde cinnet getiren K.S., kurşun yağmuruna tuttuğu eşi Şengül Sezgince'yi öldürüp, bacanağı Ali Maden Avcı ve baldızı Fadime Boz'u yaraladı.

Aynı tabancayı bu kez kendi başına dayayıp tetiği çeken K.S., silahta mermi kalmaması nedeniyle kurtuldu. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, polis K.S.'yi gözaltına aldı. Çiftin boşanma davalarının ertelendiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #boşanma
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