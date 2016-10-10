Haber Kaynağı: DHA

Biga'da bu yıl 11'nci kez düzenlenen Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda sergilenen 1 kilo 720 gram ağırlığındaki deveci armudu, ilgi odağı oldu. Biga'nın Karacaali Köyü'nde armut ağaçları bulunan Seyfettin Çakır'ın yetiştirdiği armut, fuardaki ziraat odası standında sergilendi. Biga Ziraat Odası Genel Sekreteri Arif Ödül, "Bu deveci cinsi armut Biga ilçemizin bereketli topraklarında çiftimiz Seyfettin Çakır tarafından yetiştirildi. 1720 gram ağırlığında. Hatta 1725 gram idi. 5 gramını eksik bile yazdık üzerine. Sanıyorum bugüne kadar yetişen en büyük deveci armudu" dedi.Çiftçi Seyfettin Çakır ise, Bursa'dan aldığı aşılı armut fidanlarını 5 yıl önce arazisine diktiğini ve doğal hayvan gübresi koyarak armudu bu büyüklüğe getirdiğini söyledi.Fuarda, bir başka ilgi odağı olan ürün ise organik solucan gübresi oldu. Solucan gübresiyle deneme üretimi yapılan marulların ise daha dayanıklı olduğu açılan stantta halka tanıtıldı.