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    • Bu armut ağırlığı ile şaşırtıyor!

    Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde bu yıl 11'nci kez düzenlenen Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'na, ziraat odası standında sergilenen 1 kilo 720 gram ağırlığındaki deveci armudu damgasını vurdu. Oldukça iri armut, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

    10 Ekim 2016 Pazartesi 10:37
    Bu armut ağırlığı ile şaşırtıyor!
    Biga'da bu yıl 11'nci kez düzenlenen Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda sergilenen 1 kilo 720 gram ağırlığındaki deveci armudu, ilgi odağı oldu. Biga'nın Karacaali Köyü'nde armut ağaçları bulunan Seyfettin Çakır'ın yetiştirdiği armut, fuardaki ziraat odası standında sergilendi. Biga Ziraat Odası Genel Sekreteri Arif Ödül, "Bu deveci cinsi armut Biga ilçemizin bereketli topraklarında çiftimiz Seyfettin Çakır tarafından yetiştirildi. 1720 gram ağırlığında. Hatta 1725 gram idi. 5 gramını eksik bile yazdık üzerine. Sanıyorum bugüne kadar yetişen en büyük deveci armudu" dedi.

    Çiftçi Seyfettin Çakır ise, Bursa'dan aldığı aşılı armut fidanlarını 5 yıl önce arazisine diktiğini ve doğal hayvan gübresi koyarak armudu bu büyüklüğe getirdiğini söyledi.

    Fuarda, bir başka ilgi odağı olan ürün ise organik solucan gübresi oldu. Solucan gübresiyle deneme üretimi yapılan marulların ise daha dayanıklı olduğu açılan stantta halka tanıtıldı.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: çanakkale, Armut

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