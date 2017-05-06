Bu çiçeği kopartmanın cezası 42 bin 479 TL

Senede bir kez açan koruma altındaki endemik bitki Manisa lalesini koparan ve tahrip edenlere 42 bin 479 lira ceza uygulanacağı uyarısı yapıldı

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen Manisa lalesi, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başladı. Lale soğanlarının sökülmesi ve çiçeklerin koparılması nedeniyle yayılmasında sorunlar yaşanan lalenin korunması için özel tedbirler alınıyor.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Müdürü Uğur Bayil, literatüre "tulipa orphanidea" olarak geçen bitki için "Manisa Lalesi Tür Eylem Planı" kapsamında çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Manisa lalesinin Spil Dağı Milli Parkı, Yuntdağları, Demirci ve Alaşehir'deki 9 lokasyonda yayıldığını bildiren Bayil, Demirci, Alaşehir ve Köprübaşı'nda bu tür içinde farklı genetikte çiçeklere rastlandığını anlattı.



"Fotoğraf çekebilir, tanıtımına katkıda bulunabilirsiniz"



Manisa lalesi

Tek bir lalenin soğan veya çiçeğinin koparılıp götürülmesi halinde verilecek idari para cezasının bu yıl artırıldığına işaret eden Bayil, şunları kaydetti:"Manisa için simge niteliği taşıyan lalelerin koparılmaması, soğanlarının sökülmemesi gerekiyor. Bunun yerine bu doğal güzelliği yerinde görüp fotoğrafını çekebilir, tanıtımına katkıda bulunabilirsiniz. Çiçeklere zarar verilmesi halinde, türün hızla azalarak yok olması riski bulunuyor. Bu çiçeğe zarar verenler 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 42 bin 479 lira cezai yaptırımla karşılaşabilir."Spil Dağı Milli Parkı'nın 6 bin 694 hektarlık alana sahip olduğunu, burada bilinen 78 endemik bitki türünün yetiştiğini belirten Bayil, Manisa lalesini ön plana çıkaracak faaliyetler yapmak istediklerini dile getirdi.Osmanlı İmparatorluğu'nun bir devrine adını veren, Avrupa ülkelerine de götürülen Manisa lalesi, Spil Dağı'nda doğal olarak yetişiyor."Lale Devri"nde Spil Dağı'nda yetişen laleler toplanarak İstanbul'a gönderiliyordu.Spil Dağı'nın 1968'de milli park ilan edilmesinden sonra doğal yetişme alanları koruma altına alınan ve sayıları her geçen gün artan laleler, senede bir kez, özellikle mart ve nisanda yoğun olarak çiçek açıyor. Laleler, duruma göre eksi 15 derece soğuğa dahi dayanabiliyor.