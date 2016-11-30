Bu görüntüyü gören araç sürücüleri korkulu anlar yaşadı!

Manisa'da bir TIR'ın dorsesinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan bir doğal taş tesisine taşınan tonlarca ağırlığındaki kaya görenleri korkuttu

Yunusemre'nin Karakılıçlı Mahallesi Pelitalan Mevkii'nde geçen eylül ayında bir TIR dorsesinde yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir doğal taş tesisine işlenmek üzere götürülen tonlarca ağırlıktaki kaya parçası, görenleri şaşırtmış, arkadan gelen diğer sürücülere korkulu anlar yaşatmıştı. Aradan kısa bir süre geçmesine rağmen yine bir TIR, taşıdığı farklı bir devasa kaya parçasıyla dikkat çekti. TIR dorsesinin iki tarafından çıkıntı yapmış olarak taşınan ve kayma ihtimaline karşı hiçbir önlem alınmadığı görülen dev kaya parçası, yoldaki diğer araç sürücülerini korkuttu.



TIR'ın arkasından gelen bir sürücü, o anları cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. Yolu tamamen kapatan TIR'ın bu tehlikeli yolculuğunun herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanması yoldaki diğer araç sürücülerine rahat nefes aldırdı.



