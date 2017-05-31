Bu ilçede bir hafta iftar topu yasak çünkü...

Manisa'da, 27 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından, Saruhanlı İlçesindeki vatandaşların deprem paniği yaşamaması için iftar topunun bir hafta atılmayacağı açıklandı

Manisa'da geçen cumartesi merkez üssü Gölmarmara'nın Tiyenli Mahallesi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem korku yarattı. Depremin ardından Gölmarmara ve Saruhanlı ilçesinde yaklaşık 200 artçı sarsıntı oldu. Saruhanlı Kumkuyucak, Lütfiye Mahalleleri ve Gölmarmara'nın Tiyenli, Değnekler, Hacıbaştanlar Mahallelerinde 180 çadır kuruldu.



Ramazan ayının ilk günü yaşanan depremin ardından Saruhanlı Belediyesi, korku ve paniği artırmamak için ilginç bir karar aldı. Saruhanlı Belediyesi, deprem korkusu nedeniyle iftar topu atımının bir hafta durdurulduğunu açıkladı. Belediyenin internet sitesi ve sosyal medya adreslerinden yapılan duyuruda, "Saruhanlı ilçemizde Ramazan ayının ilk günü saat 18.53'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ve artçı sarsıntıların vatandaşlarımız üzerinde oluşturduğu korku ve panik nedeniyle, bu yıl iftar topu atma geleneğimiz toplumda yeni bir paniğe yol açmamak adına bir hafta süreyle ertelenmiştir. 5 Haziran 2017 Pazartesi gününden itibaren iftar topu atma geleneğimize başlanacaktır" ifadeleri yer aldı.