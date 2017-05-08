Bu kez askeri tank denizde batırılacak

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, Genelkurmay Başkanlığı'nca hurdaya çıkartılan 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma askeri tankı, dalış turizmini geliştirmek amacıyla kentte batırılacak

Marmaris Ticaret Odası, alternatif turizm adı altında dalış turizmini geliştirmek için proje geliştirdi. Marmaris Dalış Merkezleri Derneği işbirliğiyle Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan hibe izniyle hurdaya çıkarılan 1941'den kalma "M48 A5 T1" adlı tank, Konya'daki askeri üsten karayoluyla Marmaris'e getirildi. Kent merkezine 13 kilometre dışındaki Albatros Marina'ya çekilen askeri tank bugün basına tanıtıldı.



TÜRKİYE'DE İLK

Albatros Marina'da tankın önünde basın açıklaması yapan Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, alternatif turizmin ilk adımları askeri tank ile atılacağını belirtti. Marmaris turizmine katkıda bulunmak için bir ay önce projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Baysal, "Genelkurmay Başkanlığı hibe izni ile Konya askeri üsten tankı karayolu ile getirdik. Alınacak izinlerle kısa süre içinde Marmaris Körfezi'nde belirlenen beş noktadan birinde savaş tankı dalış turizmi için batırılacaktır" dedi.Marmaris Dalış Merkezleri Derneği Başkanı Tuncer Uysal ise, "Uzun süredir Marmaris turizmine alternatif bir hava kazandırmak için projelerimiz mevcut idi. Bu projelerimizi Marmaris Ticaret Odası ile paylaştık. Türkiye'de ilk defa bir savaş tankı batırmayı planladık. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan izinle bizlere 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma hurdaya ayrılmış "M48 A5 T1" adlı savaş tankı hibe edildi. Savaş tankı 2'nci Dünya Savaşı'nda hizmet etmiş, askeri de uzun yıllar görev yaptırıldıktan sonra hurdaya ayrılmıştır. Şu anda Marmaris Körfezi'nin beş noktasından birinde verilecek izinle tankımız batırılarak turizme kazandırılacaktır" dedi.