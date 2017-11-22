Bu kez mangal can aldı!

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde temizlik personeli olan 1'i engelli 6 çocuk babası 40 yaşındaki Kenan Ş.P. ile 55 yaşındaki Nilgün Sivaz, Turgutlu'nun ova bölgesi Yüksek Şıvga Mevkii'nde bulunan F.E'ye ait bağ evine gitti. Gece burada kalan Kenan Ş.P. ve Sivaz, ısınmak amacıyla mangal yaktı. Bir süre sonra uyuyan Kenan Ş.P. ve Sivaz, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabaha karşı zehirlendiklerini fark eden Kenan Ş.P., Sivaz'ı yerde yatarken görünce hastanede çalışan bir arkadaşını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bağ evine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sivaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Polatlar ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Sivaz'ın cesedi, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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