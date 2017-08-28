Bu koçu alana dana bedava

MANİSA'da kurban pazarında müşteri çekmek isteyen hayvan üreticisi, ilginç bir promosyon yaptı. 115 kiloluk koçu 16 bin liraya satışa çıkaran Tahir Kayalı, koçun yanında simental cinsi 1 ton ağırlığındaki danayı ise bedavaya vereceğini duyurdu

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nı ziyaret etti. Vali Güvençer, fiyatları sordu, üreticinin sorunlarını dinledi. Üreticiler yem fiyatlarından şikayet edip, müşterinin az olduğunu söyledi. Üreticileri dinleyen Vali Güvençer, Kurban Bayramı ile ilgili uyarılarda bulundu. Özellikle açık alanlarda kurban kesilmemesi isteyen Vali Güvençer, düve kesiminin de yasaklanmasına dikkat çekti. Yasağın sürmesi halinde 5 yıl içinde hayvan varlığının artacağını belirten Vali Güvençer, Kurban Bayramı'nın dini bir bayram olduğunu belirterek, ceza yazmak konusunda çok ısrarcı olmayacaklarını belirtti. Ancak ihlallerin sürmesi halinde yaptırımda bulunmak zorunda kalacaklarını kaydeden Güvençer, hoşgörünün suistimal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.



KOÇUN YANINDA DANA PROMOSYON



Kurban pazarında ilginç manzaralar da yaşandı. Pazarda müşteri çekmek isteyen büyükbaş hayvan satıcısı Tahir Kayalı, 1 tonluk dananın yanına bir koç da koyarak promosyonlu satış yaptı. İlk olarak dananın yanında koçu hediye vermeyi düşünen Tahir Kayalı, Vali Güvençer'in tavsiyesi üzerine 115 kiloluk koçun yanında 1 tonluk danayı vereceğini söyledi. Tahir Kayalı, "Bu danayı alan kişiye koçu hediye verecektik. Ancak şimdi koçu alana danayı vereceğiz. Koçun fiyatı 16 bin lira, dana da yanında hediye. Danamız bir ton ağırlığında ve 2.5 yaşında. Koçumuz da ortalama 115 kilo merinos cinsidir" dedi.



Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de kurban pazarında alışveriş yapmak için gelen vatandaşlara Bakanlığın hazırladığı 'Kurban rehberi' kitapçığı dağıttı, kurallara uyulmasını istedi.











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