Bu mantarın kilosu 300 TL

Muğla 'nın Dalaman , Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca İlçeleri'nde, kuzugöbeği mantar ı toplama mevsimi başlarken, kilosunun 250 ile 300 lira arasında alıcı bulduğu belirtildi.



"AZALMA VAR"



"AVRUPA'DA BÜYÜK RAĞBET GÖRÜYOR"



KUZUGÖBEĞİ MANTARI

Çin tıbbında şifa kaynağı bitkiler arasında yer alan, bağırsak ve mide hastalıklarını tedavi amaçlı olarak kullanılan kuzugöbeği mantarı, Dalaman, Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca İlçeleri'nde, vatandaşların gelir kapısı oldu. Genellikle Mart ayındaki yağmurlarla çam, meşe, gürgen, dişbudak, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişen kuzugöbeği mantarını toplayan vatandaşlar, kilosunu 250 ile 300 lira arasında satıyor. Kimi vatandaşlar ise geçmiş yıllarda kurusunun 600 ile 800 TL'ye varan fiyatlarla alıcı bulması üzerine satmayıp, beklemeyi tercih ediyor.Son yağmurlarla birlikte uyanan doğada kuzu göbeği mantarının çıkmasının vatandaşların dağlara akın etmesine neden olduğunu belirten Fadıl Mahallesi'nden Cengiz Şimşek, "Mart ayında başlayıp mayıs ayının sonuna kadar kuzugöbeğini bol miktarda bu yörede bulmak mümkündür. Bu mantarları toplayıp, gelen tüccarlara satarak aile bütçemize ekonomik yönden katkı sağlıyoruz. Geçen yıllara göre miktarında azalma gözlemliyoruz. Azalma nedeni ise yağmurların yeterince yağmaması ve bilinçsizce toplanması" dedi.İlaç sanayisinde antibiyotiğin hammaddesi olarak kullanılan kuzugöbeği mantarının Avrupa ve İskandinav ülkelerinde lüks restoranlarda tüketilmesi nedeniyle büyük rağbet gördüğünü belirten Şimşek, "Doğanın bizlere bahşettiği lezzetli bir ürün. Bilinçli tüketildiği sürece sorun yok" dedi.'Morchella' cinsine ait olan kuzu göbeği mantarı, ortalama 5- 15 santimetre boyunda ve kremden koyu kahverengiye kadar değişen renklere sahip. Bal peteğini andıran şapkasıyla kolayca diğer mantar türlerinden ayırt edilebilen kuzu göbeğinin üremesini sağlayan sporları, askus adı verilen bir kese içinde bulunuyor. Bu keseden atılan sporlar uygun sıcaklık ve nemde toprakta çimlenerek mantarı meydana getiriyor. Kuzu göbeği mantarının dünyada yaklaşık 30 türü biliniyor. Uzmanlar, kuzugöbeğinin gyromitra esculenta gibi zehirli türlerle (sahte kuzu göbeği mantarı) karıştırılma riski olduğundan, dikkatli olunması, çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olacağından çiğ olarak yenmemesi konusunda uyarıyor.