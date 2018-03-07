Bu notu bırakıp canına kıydı!

Marmaris'te restoran işleten bekâr Mustafa Ü. (56) 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Artık sırtımdakileri kaldıramıyorum' notu bırakarak, evinin yatak odasında tabancayla yaşamına son verdi

Bu notu bırakıp canına kıydı!

Atatürk Caddesi'nde bulunan Zeki Ünlü Apartmanı'nın zemin katında restoran işleten Mustafa Ü., aynı apartmanın ikinci katında bulunan evinin yatak odasında, çenesinin altına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. Eve gelen polis ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Ü.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Odada yapılan incelemede, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Artık sırtımdakileri kaldıramıyorum' notu bulundu.

Mustafa Ü.'nün cesedi, polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acı haberi alan iş adamının akrabaları sinir krizi geçirdi. Hiç evlenmediği öğrenilen Mustafa Ü.'nün borcu bulunmadığı, çevresinde sevilen biri olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #marmaris #intihar
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