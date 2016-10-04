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    • Bu sahilin adı Tarık Akan olacak

    Türk sinemasının bir dönemine damga vuran ve 66 yaşında hayata veda eden aktör Tarık Akan'ın adının, Bodrum'da evinin bulunduğu 2 kilometrelik sahil yoluna (Yalı) verilmesi için sevenleri ve hayranları imza kampanyası başlattı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da meclis toplantısında konunun gündeme alınacağını belirterek, "Meclisin alacağı kararla Tarık Akan'ın adını ölümsüzleştireceğiz" dedi

    04 Ekim 2016 Salı 11:44
    Bu sahilin adı Tarık Akan olacak
    İstanbul'da geçen 16 Eylül'de yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta ismi Tarık Akan'ın, Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki arkadaşları ve dostları, sanatçının evinin bulunduğu yaklaşık 2 kilometre uzunlundaki sahil yoluna adının verilmesi için imza kampanyası başlattı. Kampanyaya, Akyarlar Güzelleştirme Derneği ile Akyarlar Muhtarlığı öncülük etti. Akan'ın ölümünden 2 gün sonra başlayan ve pazartesi akşamına kadar süren kampanyada, 1745 imzaya ulaşıldı. Son gün Akan'ın evinin önünde yapılan kampanyada imza atanlar ayrıca, duygu ve düşüncelerini birer kağıda yazarak evinin önüne bıraktı. Duvarlarında fotoğrafları bulunan, her gün çiçekleri yenilenen Tarık Akan'ın evinin pencerelerindeki mumlarla ise 'Sen Çok yaşa' yazıldığı görüldü. Hayranları, evinin önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

    HAYRANLARI HALA AKIN EDİYOR

    Ankara'dan Bodrum'a tatile gelen muhasebeci Şule Serpil Zorbey, "Tarık Akan filmleriyle büyüdük. Adam gibi adam, insan gibi insandı. Böyle değerlerimiz çok az geliyor. Her yıl Akyarlar'a geldiğimde kendisini görürdüm. Atatürkçü, ülkesine bağlı, mütevazi, sadece sanatçı değil kişiliği, duruşuyla herkesin örnek alması gereken bir sanatçımızı yitirdik. Adının burada yaşatılması için imza kampanyası başlatıldığını öğrenince hemen imzamı attım. Düşüncelerimi yazdığım mektubumu kapısına bıraktım. 'Ruhun şad olsun iyi, güzel, cesur insan' yazdım" dedi.

    Akyarlar'da oturan 45 yaşındaki Şebnem Işık ise "Tarık Akan'la sohbet eder, görüşürdük. Değerli bir sanatçıydı. Tatilini geçirdiği süre içinde de kendi halinde yaşardı. Adının burada yaşatılacak olması, beni çok mutlu etti. Bunu düşünenleri kutluyorum" diye konuştu.

    MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK

    Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, 5 Ekim Çarşamba günü belediye meclisinin olağan toplantısında, Tarık Akan'ın isminin Akyarlar'daki sahile verilmesinin gündeme alındığını belirterek, "Toplantıda ben olamayacağım. Ama meclis üyelerimizle görüştüm. Herkesin olumlu yanıtını aldım. Böyle değerli bir sanatçımızın adının, üstelik yıllarca yaşadığı evinin önündeki yalıya (sahile) verilerek yaşatılması bizim içinde çok önemli. Çünkü Bodrum binlerce yıllık tarihinde Herodot'tan, Neyzen Tevfik'e; Artemisia'dan Halikarnas Balıkçısı'na kadar hep kültürleriyle sanatçılarıyla, yazarlarıyla tanındı. Bu kent, kendisine değer katanları asla unutmayacak unutturmayacak, Tarık Akan'ın adını ölümsüzleştireceğiz" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Türk, Sinemasının, Dönemine, Damga, Vuran

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