Buldukları varili kesen baba-oğul zehirlendi!

Aydın’ın Çine ilçesinde, iddiaya göre buldukları varilleri keserek hayvanlara yemlik yapmak isteyen Mehmet Emin Cesur (65) ile oğlu Mehmet Cesur (31), varillerden çıkan kimyasal madde kokusundan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan baba kurtarılırken, oğlu ise yaşamını yitirdi

Buldukları varili kesen baba-oğul zehirlendi!
25 Kasım 2018 Pazar 08:56

Olay, önceki gün Akçaova Mahallesinde meydana geldi. Mahallede demircilik yaparak yaşamlarını sürdüren Mehmet Emin Cesur ve oğlu Mehmet Cesur, buldukları kimyasal madde varillerini  hayvanlara yemlik yapmak istedi. Kimyasal madde varillerini kesmeye başlayan baba-oğul, bu sırada varillerden çıkan kimyasal madde kokusundan zehirledi. Ayakta duramayan ve yere yığılan baba-oğul, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen baba Mehmet Emin Cesur yapılan tedavinin ardından taburcu olurken, oğlu Mehmet Cesur ise tüm müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #zehirlenme #varil zehirlenme
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