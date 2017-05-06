Bülent Arınç'a büyük şok! O isim FETÖ'den tutuklandı

Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda alınan 13 avukattan aralarında Bülent Arınç’ın eski ortağı B.Y.’nin de bulunduğu 7’si tutuklandı.

Bülent Arınç'a büyük şok! O isim FETÖ'den tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda geçen 25 Nisan’da, Manisa merkezli Ankara ve İzmir’de, FETÖ/PDY’nin avukat yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda, eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın eski ortağı B.Y.’nin de aralarında bulunduğu toplam 13 avukat gözaltına alındı. Manisa Emniyeti Terörle Şube Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan avukatlar dün akşam adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.Y.’nin aralarında yer aldığı 7 avukat tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan avukatlardan birinin FETÖ’den tutuklanan bazı kişileri "İtirafçı olursan ceza alırsın, olmazsan beraat edersin" şeklinde yönlendirdiği iddia edildi. Bir avukat ise itirafçı olmak istedi ancak mahkemeye verdiği beyanlarda samimi olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #fetö
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