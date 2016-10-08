EŞİ KAÇIRILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Haber Kaynağı: DHA

Sandıklı'ya bağlı Akin Köyü'nde kullanılmayan taş ocağında dün akşam saatlerinde köylüler tarafından erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Elleri arkadan bağlı, kağıt ve poşetlere sarılı, kısmen toprağa gömülü haldeki cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.Yapılan DNA testi sonrası cesedin 30 Haziran'da kaybolan Ramazan Şendur'a ait olduğu belirlendi. Cenazesi bu sabah ailesine teslim edilen Şendur, Sorkun Köyü'nde toprağa verildi. Olayı soruşturan Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.Eşi Hicran Şendur geçen temmuz ayında gazetecilere yaptığı açıklamada, gelen telefon üzerine "Birazdan gelirim" diyerek evden ayrılan Ramazan Şendur'un dönmediğini, eşinin kaçırıldığı iddiasıyla polis ve savcılığa başvuruda bulunduğunu anlatmıştı.