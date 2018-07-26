Bunalıma giren kadın intihar etti!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bunalıma giren evli ve 2 çocuk annesi Aysel T. (71), evinin çatısında kendisini asarak yaşamına son verdi

Bunalıma giren kadın intihar etti!
26 Temmuz 2018 Perşembe 16:12

Kırsal İsabeyli Mahallesi 1101 Sokak 22 numaralı evde yaşayan, evli ve 2 çocuk annesi Aysel T., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girip, evinin çatısında kendisini astı. Aysel T.'nin cansız bedeni, torunu tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, Aysel T.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #nazilli
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