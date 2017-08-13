Buse, yavru kediyi yaşama döndürdü

MANİSA'da, 1.5 ay önce oturdukları binanın 5'inci katındaki evin balkonundan düşen ve veterinerlerin 'Yaşamaz' dediği yavru kedi 'Fatoş'u tedavi ettirip tekrar hayata döndüren 17 yaşındaki Buse Deniz, davranışıyla takdir topladı

Şehzadeler İlçesi'ndeki İsmet İnönü Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Güzellik ve Saç Bakım Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Buse Deniz, 5 ay önce okullarının bahçesinde yağmur altında kalan 2 haftalık dişi yavru kediyi evine götürerek bakmaya başladı. Deniz'in, Yunusemre İlçesi'nde 5'inci katındaki ailesinin evinde yeni yuvaya kavuşan yavru kediye 'Fatoş' ismi verildi. 1.5 ay önce evin balkonundan düşen yavru kedi, ağır yaralandı. Buse Deniz ve annesi Mübeyyen Deniz, yavru kediyi tekrar hayata döndürmek için birçok veteriner gezdi. Yaşamayacağı söylenen kedi, Buse Deniz'in azmi ve Fatih Veteriner Kliniği'nde yapılan operasyonla hayata bağlandı.Kedinin evlerinin maskotu haline geldiğini söyleyen Buse Deniz, şöyle dedi:"Yapılan muayenede 2 bacağının, bazı omurlarının kırık olduğu tespit edildi. Veteriner ne kadar yaşamaz dese de tedavisinin yapılmasını istedim. Yapılan tedavi sonrasında kırık olan bacaklarından birisine platin takıldı ve 2 bacağı da alçıya alındı. 1.5 ay boyunca yavru kediye titizlikle baktım. Elimle besledim. Fazla hareket etmemesi için gayret gösterdim. Şimdi durumu iyi. Birkaç gün sonra alçıları çıkarılacak ve yeniden koşmaya başlayacak. Tekrar hayata dönmesi beni çok mutlu etti."Anne Mübeyyen Deniz ise kedinin düşmesiyle büyük şok ve acı yaşadıklarını ancak iyileşmesiyle bu yaşadıkları acının sevince dönüştüğünü dile getirdi. Mübeyyen Deniz, zaman zaman çevresindeki insanlardan, 'Bir hayvan için bu kadar masrafa çabaya ne gerek var' gibi sözler duyduklarını, ancak aldırmadıklarını belirten Mübeyyen Deniz, "Hiçbir söze aldırış etmeden kızım kediyi tekrar hayata döndürdü. Kedimizin sağlığına kavuşması gerçekten bizi çok mutlu etti. Çevremizdeki bazı kişiler ise kızıma 'insanlığın ölmediğini bir kez daha gösterdin' dedi. Herkesi çevrelerindeki ve sokaktaki bu tür sokak hayvanlarına destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.