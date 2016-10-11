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    • Bütün mahalle düğündeydi, hırsız hariç!

    Aydın'ın Karacasu İlçesi'nde, katıldıkları düğündeki kalabalığı görünce "Mahalle soyulsa kimsenin haberi olmayacak" diyen Kamil Kaptan ve Zeliha Kaptan, eve döndüklerinde, kendi evlerinin soyulduğunu görerek şoke oldu. Çiftin, çekyat altında sakladıkları yaklaşık 140 bin liralık ziynet eşyası çalındı

    11 Ekim 2016 Salı 09:23
    Bütün mahalle düğündeydi, hırsız hariç!
    Olay, pazar akşam saatlerinde kırsal Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. 60 yaşındaki Kamil Kaptan ile eşi 53 yaşındaki Zeliha Kaptan, çocukları ve torunlarıyla birlikte mahallelerinde düzenlenen Nazif-Fatma Şavk çiftinin düğününe gitti. Aile fertleri evden ayrıldıktan sonra pencereyi tornavida ile açarak içeri giren hırsızlar, kilitli odanın kapı camını kırdıktan sonra çekyat içinde saklanan yaklaşık 140 bin lira değerinde para, yüzük, bilezik ve muhtelif büyüklükteki altını çalarak kayıplara karıştı.

    15 YILLIK BİRİKİMLERİ GİTTİ

    Düğünden saat 23.30 sıralarında dönen evin sahipleri Zeliha-Kamil Kaptan, odaların talan edildiğini, kapı camlarının kırıldığını fark etti. Eve hırsız girdiğini anlayan Kaptan çifti, 15 yıllık birikimlerinin çalındığını görünce olayı jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken olay yeri inceleme ekipleri, evde parmak izi aldı. Kimliği belirsiz hırsız veya hırsızları arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

    MAHALLE SAKİNLERİ DÜĞÜNDEYDİ

    Zeytin ve incir hasadından elde ettiği paralarıyla aldığı ziynet eşyalarının çalındığını, düğüne giderken cebine koyduğu 50 liradan başka parasının kalmadığını söyleyen Zeliha Kaptan, "Çocuklarım için biriktirdiğim 15 yıllık emeğimin karşılığı olan bütün birikimimiz uçup gitti. Eve giren hırsızların, bizi bilen, tanıyan kişiler olduğunu düşünüyoruz. Bu, bir kişinin işi değil. Birileri altınları çalarken biri de bizi düğünde gözetlemiş olmalı. Bütün mahalle düğündeydi. 'Mahalleyi soyup gitseler kimsenin haberi olmayacak' demiştim. Dediğim benim başıma geldi. Hırsızların bulunmasını istiyoruz" diyerek feryat etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Aydın, Aydın Hırsızlık, Hırsızlık

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