Büyük acının üçüncü yılı

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın üçüncü yıldönümünde, yüreklerde ilk günkü gibi aynı acı bir kez daha yaşandı. Aileler, faciada can veren yakınlarının mezarlarına koştu, yüreklerindeki acı, gözyaşı olup aktı

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madenci hayatını kaybetti. Türkiye'nin en büyük maden faciası, tüm vatandaşların hafızalarına acı olarak kazındı, ülke günlerce Soma'da yaşananlara kilitlendi, gözyaşı döktü, ailelerin acılarına ortak oldu.



Acının merkezi haline gelen Soma'da, facianın üçüncü yıldönümünde yine gözyaşı, hüzün, kaybedilenlere özlem vardı. Faciada yaşamını yitiren madencilerin ailelerinin buluşma alanı, sabahın erken saatlerinden itibaren madenci şehitliği oldu. Resmi törenin saat 12.00'de başlayacağının duyurulmasına rağmen aileler, erken saatlerde kaybettiklerinin mezarlarına koştu. Kabirlerin başına çöken annelerin, babaların, eşlerin, çocukların, üç yıldır yüreklerinde biriken acı, gözyaşı olup şehit madencilerin mezarlarına aktı. Tamamen çimlendirilmiş olan şehitlikte, siyah mermerden yapılan madenci mezarları ile onları simgeleyen madenci üzerinde el fenerlerinin bulunduğu bölümler Türk bayraklarıyla donatıldı.



Çocuklar babalarının mezarında



Gün boyunca anma etkinliği

Acılarını satırlara döktüler

Adalet terazisi bıraktı



Sadece acı hissediyorum



Sorumlular cezalandırılsın



Doğum sayesinde kurtuldu