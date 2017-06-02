'Büyük deprem' söylentisi psikoloji bozdu

Manisa'da geçen 27 Mayıs'da meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntının merkez üssü Gölmarmara'nın Tiyenli Mahallesi'nde halk, çadırlarda yaşamaya devam ediyor. Daha büyük deprem olacağı söylentileri yüzünden tedirgin olduklarını belirten vatandaşlar, psikolojilerinin bozulduğunu söyledi

Gölmarmara İlçesi'nde geçen 27 Mayıs'ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntıdan etkilenen Tiyenli Mahallesi ile Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi'nde, yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Depremden etkilenen vatandaşlar hala korku içindeyken, çadırda yaşamın zorluğundan yakındı.



Çadırda kalan mahalle sakinlerinden Fadime Durgun, "Cumartesi gününden bu yana dışarıdayız. Dışarıda yemekleri yapıyoruz, çadırda yatıyoruz. Eve girmeye korkuyoruz. İçeriden bir şey alıp hemen dışarı çıkıyoruz. Depremler arada devam ediyor. Oğlumun evinde büyük hasar var. 'Eve girmeyin' dediler. Benim evimin duvarlarında da çatlak çok" dedi.



Yalnız yaşayan 60 yaşında Emine Ak da evinde büyük hasar oluştuğunu ve girilemez hale geldiğini anlattı. Deprem günü kendini evin penceresinden dışarı attığını dile getiren Ak, evinde hasar tespiti yapıldığını ve çok kötü durumda olduğu için içeri giremediğini söyledi.



"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Üç kişilik ailesiyle birlikte çadırda kalan Erdal Çoban, arada yaşanan depremlerin kendilerini çok korkuttuğunu söyledi. Evinin ağır hasarlı olduğunu anlatan Çoban, "Çadırda yaşamak zor. Havaların sıcak olması nedeniyle ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Çadırda 3 kişi kalıyoruz. Biran evvel evimize, yuvamıza kavuşmak istiyoruz. Herhangi bir gümbürtü olduğu zaman yerimizden fırlıyoruz. Şu anda dengemiz bozuk. Bir traktör geçiyor fırlıyoruz. Allah bunları bir daha göstermesin. Diyorlar ki Gölmarmara'da, Akhisar'da daha büyük deprem olacak. O da bizi etkiliyor. Bizim psikolojimiz bozuluyor. Bir an evvel evlerimizin olmasını istiyoruz. Haziranın sıcağında çadır içinde kalınmaz. Evin içine girip eşyamızı alamıyoruz, ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.Mahalle sakinlerinden Havva Baştan da mağdur olduklarını söyledi. Sokaklarda dolaşmaya korktuklarını belirten Baştan, "Köylü mağdur. Sokaklardaki duvarlar yıkılacak. Çocuklara bir şey olacak diye korkuyoruz. Mutfak araç gereçleri yok. Bu evlerin bir an önce olması lazım. Çocuğumu bir haftadır okula gönderemiyorum" dedi.Yetkililer Tiyenli ve Kumkuyucak Mahallesi'nde depremin izlerini silebilmek için çalışmalar yürütüyor. Gölmarmara Kaymakamı Zeyit Şener, merkezde 3 ağır hasarlı; Tiyenli'de 93 ağır hasarlı, 35 ağır hasarlı ve 31 az hasarlı; Değnekler Mahallesi'nde 3'ü ağır, 17'si hafif hasarlı ev bulunduğunu belirtti. Deprem bölgesinde 127 çadır kurulduğunu söyledi. Şener, "Genel hayatı etkilediği kararı alındığı andan itibaren biz buradaki kişilerin geçici ya da kalıcı olarak nerede kalmak istediklerini soracağız. Geçici olarak kalmak isterlerse onlara konteyner vereceğiz. Ağır hasarlı evlerde de şartları taşıyan vatandaşların evleri destek ile yapılabilecek. Bu kararı AFAD Başkanlığı alacak" diye konuştu.