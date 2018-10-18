Büyük şehirlerin "bal kabağı" Afyonkarahisar'dan gidiyor

Afyonkarahisar'a bağlı Nuribey beldesinde patatesin yanı sıra üretilen bal kabakları, başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere gönderiliyor

Yoğun şekilde patatesin yetiştirildiği beldede çiftçilerin, alternatif ürün olarak bal kabağı üretimine yönelmesi dikkati çekiyor. Ürettikleri kabağın kilosunu 50 kuruştan satan çiftçiler, verim ve fiyattan oldukça memnun.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın patates üretimi yönünden Türkiye'nin önde gelen illerinden olduğunu söyledi.

Son dönemde çiftçilerin, İl Müdürlüğünden uzmanların da teşviki ile patates tarlalarında "ara ziraati" olarak bal kabağı üretimi yaptıklarını belirten Acar, "Yani tarlaların alt tarafında patates, üst tarafında bal kabağı var. Bu şekilde resmi kayıtlarımızda olmayan ama 'ara ziraat' şeklinde yapılan yaklaşık 2 bin dekar civarında bal kabağı üretimi var. Bunları da koyduğumuz zaman bizim 3 bin dekara yakın bal kabağı üretimimiz var." diye konuştu.

Dekar başına verimlilik dikkate alındığında 2 bin 500 ile 3 bin ton civarında bal kabağı üretimi gerçekleştirildiğini aktaran Acar, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimiz hem patatesten para kazanıyorlar hem de bu şekilde ara ziraatiyle bal kabağından da gelir elde ediyorlar. Bal kabağı üretiminde Afyonkarahisar'ı öne çıkarıyoruz. Şu anda kilogramını 50 kuruştan pazarlıyor çiftçilerimiz. Ekstra bir gelir oluyor çiftçilerimize. Batıdaki illere coğrafi yakınlığımız, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi bal kabağının pazarlanmasında da avantaj sağlıyor. Bal kabağı genellikle büyükşehirlere gönderiliyor. En çok İstanbul'a ürün gönderiyoruz. Ondan sonra sırasıyla Ankara, İzmir ve Bursa'ya bal kabağı satıyoruz."

"Afyon kaymağıyla çok güzel bir lezzet oluşturuyor"

Acar, yüksek rakımın, yörede yetişen meyve, sebzenin lezzet ve kalitesine olumlu yansıdığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bal kabağımız diğer illerde üretilenlere göre oldukça lezzetli. Dolayısıyla büyük şehirlerdeki ünlü lokantalarda bal kabağı tatlıları da Afyonkarahisar'ın bal kabağından yapılıyor. Tüketicilere Afyonkarahisar bal kabağını tatmalarını tavsiye ediyoruz. Bal kabağı Afyon kaymağıyla çok güzel bir lezzet oluşturuyor."

Üreticilerden Yasin Kılınçer de yaklaşık 10 yıldır bal kabağı yetiştirdiklerini anlattı.

Kabağı mayıs ayında ektiklerini ifade eden Kılınçer, şunları kaydetti:

"Yetiştirme süreci ağustosa kadar devam ediyor. Eylülden itibaren suyunu bırakan ürünü ekim ayında hasat ediyoruz. Ekim ayı boyunca birçok ile gönderiyoruz. Genellikle Ankara ve İstanbul'a gidiyor. Rekoltemiz yüksek. Depolama açısından sıkıntımız yok. Et kalınlığı, aroması gayet uygun. Çok beğenilerek tüketilen bir ürünümüz. Biz de satışından memnunuz. Şu anda her bölgemizden talep var. Bölgede üretim miktarı her yıl artıyor. Pazarımızı sürekli geliştiriyoruz."