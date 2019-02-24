Çağla badem sevindiriyor

Türkiye'nin birçok şehrinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, baharı karşılayan Muğla Datça'da hasadı yapılan ilk çağla bademler üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Datça'ya gelen ziyaretçiler, bademlerin çiçek açıp çağla da denilen meyve verdiği şubat ayında bölgeye gelerek ortaya çıkan doğal güzelliği izliyor.

Datça'da şubat ayında mevsimin ilk bademlerini toplayan üreticiler, çağla bademi İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli ve Bursa'daki toptancılara gönderiyor.

İlk hasadın yapıldığı yer

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, iki hafta önce Badem Çiçeği Festivali yaptıklarını, bugün ise o çiçeklerin çağla olduğunu ve hasadının yapıldığını söyledi. Çoban, Datça'nın turizmin yanı sıra tarımda da ön planda olduğunu vurguladı. Türkiye'de ilk hasadın Datça'da yapılaması nedeniyle çağla bademin önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden Çoban, iri ve lezzetiyle yurt çapında aranan ve beklenen bir ürün olduğunun altını çizdi.

Çoban, "Bahçelerin ıslahı ve üretimin artırılması için bakanlığımızın destekleriyle biz de çalışma yürütüyoruz. Vatandaşımız iyi tarım uygulamasıyla burada organik diyebileceğimiz çağla bademleri ülke geneline pazarlıyor" dedi.

Badem ile anılan ilçe

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise Türkiye'de en iyi bademin Datça'da yetiştirildiğini söyledi.

İlçede mevsimin ilk badem çağlalarının çıkmaya başladığını belirten Uçar, "Datça denilince ilk akla badem gelir. Türkiye'de çağla badem, ilk Datça'da çıkar. Bu yılın çağla bademleri de şubat ayından itibaren çıkmaya başladı. Ayın sonuna doğru tüccarlar üreticiden alıp İzmir, İstanbul, Antalya ve Ankara hallerine göndermeye başlarlar" diye konuştu.

3 şekilde değerlendiriliyor

Türkiye'nin birçok şehrinde badem yetiştiğini, ancak Datça bademinin onlardan farklı olduğunu savunan Uçar, şunları söyledi: "Yurdumuzun birçok yeri kar altında kışın soğuğunu yaşarken şubat ayında Datça'da baharı karşılıyoruz. Bölge halkı bademi çağla badem, buzlu badem ve kuru badem olarak üç şekilde değerlendirip çok iyi bir gelir elde ediyor."