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    • Çakmak gazı solurken patlamaya neden oldular

    Denizli'deki bir apartmanın deposunda, tüpten çakmak gazı soluduğu öne sürülen liseli 8 genç, küçük ve kapalı olan yere dolan gazın alev alıp patlamasıyla yaralandı

    03 Ekim 2016 Pazartesi 17:33
    Çakmak gazı solurken patlamaya neden oldular
    Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi 1505/5 Sokak üzerindeki bir apartmanın deposunda meydana geldi. Orhan Abalıoğlu Anadolu Teknik Meslek Lisesi öğrencisi olan, yaşları 15 ila 18 arasında değişen 8 arkadaş, okuldan çıktıktan sonra içlerinden E.Y.'nin oturduğu apartmanın altındaki depoda buluştu. Depoya giren ve kapıyı kapatan 8 arkadaş, iddiaya göre, burada çakmak gazı dolu tüpleri solumaya başladı. Küçük ve havasız alanda biriken gaz, bir süre sonra patladı. Saçları ve kıyafetleri tutuşan öğrenciler, kendilerini dışarıya attı. Vatandaşlar olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Vücutlarının çeşitli yerleri yanan B.G., G.D., E.Y., S.Ö., E.G., S.K., U.Y. ve F.K. ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı, tedaviye alındı. Yanarak yaralanan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Patlamanın yaşandığı depoda, polis inceleme yaptı. Polis ekipleri, deponun içinde çakmak gazı tüpleri buldu. Yaralanan öğrencilerin çantalarında da yanık izleri olduğu görüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Denizli, çakmak Gazı

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