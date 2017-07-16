Çam ağacı, faciayı önledi

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, kontrolden çıkıp savrulan traktör, bir ağaca çarparak 50 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu. Kazada, traktör sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 19.30 sıramarında, Acıpayam İlçesi Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Doğan yönetimindeki 20 Y 5924 plakalı traktör, Erik Çukuru Mevkii'ndeki arazi yolunda kontrolden çıktı. Uçuruma doğru savrulan traktör hemen kenardaki bir çam ağacına çarparak durabildi. Traktörde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralanırken, sürücü Ahmet Doğan, traktör altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, traktörü kullanan Doğan'ı güçlükle sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahale ardından ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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