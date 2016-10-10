10 Ekim 2016 Pazartesi
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    • Cami avlusunda cinayet!

    Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ndeki bir cami avlusunda çıkan bıçaklı kavgada 44 yaşındaki Çetin Fırat öldü, teslim olan katil zanlısı 40 yaşındaki Güney Aktaş ise gözaltına alındı

    10 Ekim 2016 Pazartesi 16:21
    Cami avlusunda cinayet!
    Olay, bugün saat 00.15 sıralarında, Kuşadası kent merkezindeki Hanım Camii bahçesinde meydana geldi. Güney Aktaş, yaklaşık 2 yıldan bu yana ayrı yaşadığı iki çocuğunun annesi eşi S.A. ile geçtiğimiz günlerde tekrar bir araya geldi. Ancak bu sırada S.A. ile birlikte olan Çetin Fırat ayrılığı kabullenemedi. G.A., gece telefonla tartıştığı Çetin Fırat'ı çarşı merkezindeki caminin avlusunda buluşmaya davet etti. Buluşup konuşmaya ardından tartışmaya başlayan Güney Aktaş ile Fırat arasında bıçaklı kavga çıktı. Güney Aktaş, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Çetin Fırat'ı, 8 ayrı yerinden bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekipleri, Fırat'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen, Çetin Fırat kurtarılamadı. Olay yerinden uzaklaşan Güney Aktaş, daha sonra 155'i arayarak bir cinayet işlediğini, teslim olmak istediğini bildirerek bulunduğu yeri söyledi. Gözaltına alınan Aktaş'ın ifadesinde "Çetin Fırat ile ilk olarak telefonda tartıştık. Bana ve çocuklarıma küfür etti. Öldürmekle tehdit etti. Bu tartışma sonrası Hanım Camisi'nin bahçesinde buluştuk. Tartışma sırasında elini beline götürmesi üzerine yanımda getirdiğim bıçakla vurmaya başladım. Olaydan sonra korkarak kaçtım. Sonra pişman olarak 155 polis ihbar hattını arayarak kendi isteğimle terslim oldum" dediği belirtildi. Güney Aktaş, Emniyet Müdürlüğü'ndemi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Polis, olayla ilgili soruşrma soruşturma başlattı.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Aydın, Aydın Cinayet, Cami Cinayet

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