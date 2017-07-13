Can dostları için pankartlı farkındalık

MUĞLA'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde, sokak hayvanlarına yönelik farkındalığını arttırmak amacıyla Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS), Ortaca Belediyesi ve Dalaman Belediyesi tarafından pankartlar hazırlanarak, vatandaşlar duyarlı olmaya davet edildi

Hayvan Dostları Derneği, Ortaca Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karaçelik ve Dalaman Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Şaşmaz'ın fotoğraf ve imzalarının yer aldığı 50 pankart yaptırıldı. Vatandaşlar, bu pankartlarla can dostları için duyarlı olmaya davet edildi. 'Sokakta yaşayan sessiz dostlarımız için, kapınızın önüne bir kap su ve mama koymayı unutmayınız' yazılı pankartlar, Ortaca ve Dalaman'da belirlenen noktalara asıldı.



HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, "Bu tarz projeleri devamlı yapma gayreti içindeyiz. İki belediyeyle 1 Ocak 2017'de imzalanan protokolle, aynı bakım evinde hayvanları rehabilite ettirmekteyiz. Her iki ilçede belediye başkanlarının projeye destek vermesinin önemi çok güzel. Halkı teşvik etmek, dikkatini çekmek amacıyla bu projeyi yaptık. Yaralı hayvan gördükleri zaman bizlere ulaşmasını sağlamak, aç ve susuz bir hayvan gördükleri zaman onlara bir kap su, mama vermelerini sağlamak istedik. Çok da güzel oldu. Şimdilik 50 kadar yaptırabildik. Ortaca, Dalaman ve Dalyan sokaklarında halkın yoğun olduğu yerlere asıyoruz. Umarım bu proje bütün Türkiye'de uygulanır" dedi.

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