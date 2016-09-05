Haber Kaynağı: DHA

Kaza, dün akşam saatlerinde Biga-Bandırma Karayolu Gerlengeç Köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Çakır'ın kullandığı 17 LJ 010 plakalı hafif ticari araç iddiaya göre ters şeritte ilerlerken, İsmail Dere yönetimindeki 34 NR 1686 plakalı otomobil ile karşılıklı çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Çakır hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü İsmail Dere, eşi Dilek Dere ve kızı Melis Dere ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralılar için kaza yerine ambulans helikopter çağırıldı. Karayoluna inen helikopter yaralıları Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulanan ve Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan İsmail Dere ve kızı Melis Dere yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari araç sürücüsü Çakır'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.