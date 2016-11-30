Çanakkale'de rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde, bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına yüzünden Kabatepe-Gökçeada, Gökçeada-Kabatepe, Geyikli-Bozcaada ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm seferlerin, geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.



Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

