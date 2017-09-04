"Cehennem Kapısı" ziyarete açılacak

Pamukkale içindeki Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan ve yapıldığı dönemde yeraltından çıkan gazlarla boğaların kurban edildiği "Cehennem Kapısı" restore edilecek

Antik döneme ilişkin kaynaklarda "ölüler dünyasına açılan geçit" olarak tanımlanan ve İtalyan kazı heyeti tarafından 4 yıl önce saptanan alanda kazı çalışmaları devam ediyor.



Emekli olduktan sonra da kazı çalışmalarına katılan eski Kazı Başkanı Ord. Prof. Dr. Francesco D'Andria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1977'de asistan olarak başladığı kazı ve restorasyon çalışmalarında bugüne kadar Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan St. Philippus'un mezarını bulduklarını, 2 bin yıllık antik tiyatroyu restore ettiklerini anlattı.



Emekli olmadan kısa bir süre önce de Cehennem Kapısı'nı ortaya çıkardıklarını ifade eden D'Andria, Plutonyum Projesi kapsamında Cehennem Kapısı'nda restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, burayı gelecek yıl ziyarete açmayı hedeflediklerini kaydetti.



D'Andria, şunları anlattı:



"Hierapolis'te bulunan bu Plutonium yani Cehennem Kapısı'nın dünyada benzeri olmayan arkeolojik bir değeri var. Buradaki termal kaynaklardan zehirli gaz çıkıyor. Halen bu gaza maruz kalan küçük hayvanlar ve kuşların öldüğünü görüyoruz. Antik çağda insanlar buranın cehennem girişi olduğunu düşünmüşler. Burada boğalar kurban etmişler. Antik çağ yazarları da bu duruma şaşırmış ve kitaplarına bu olayı yazmışlar."



Çıkan gazlar nedeniyle bölgede çalışmanın tehlikeli olduğuna dikkati çeken D'Andria, gelecek yıl bitirilmesi hedeflenen restorasyon sonrası bölgenin ziyarete uygun hale getirileceğini aktardı.



D'Andria, "Gaz çıkışı devam ettiği için bu yer biraz tehlikeli. Turistlerin gazdan zarar görme ihtimalleri var. Bunun için kapalı bir yer yapıyoruz. Turistler için kontrollü giriş olacak. Burada bir gezi güzergahı hazırlıyoruz. Bu güzergah üzerinde portikus, tiyatro ve cehennem girişi gezilebilecek. Turist grupları, burada antik tiyatro koltuklarına oturacaklar ve rehberden antik çağ ritüelleri hakkında bilgi alacaklar."



"Türkiye benim ikinci vatanım"



Plutonyum Projesi'ni Oxford Üniversitesinde farklı ülkelerden gelen arkeolog ve akademisyenlere anlattığını, projenin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan D'Andria, Cehennem Kapısı'nın tamamlanmasıyla Pamukkale'nin yeni bir turistik değere daha sahip olacağına işaret etti.



Hierapolis kazılarına destek vermeye devam edeceğini, emekli olsa da Türkiye'yi bırakmanın kendisine zor geldiğini söyleyen D'Andria, "Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Benim ikinci vatanım. Türk kültürünü ve buradaki eski eserleri, Hierapolis'i çok seviyorum. Ben Hierapolisliyim, Pamukkaleliyim, Denizliliyim. Buraya destek vermeye devam edeceğim." dedi.









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