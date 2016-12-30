Celal Kılıçdaroğlu iyice cıvıttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, günlerdir ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamaları ile tepki çekmeye başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, üye olmak için AKP'ye başvuracağını açıkladı. Yazar Ahmet Hakan, Celal Kılıçdaroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı açıklamalara tepki göstererek 'Celal Kılıçdaroğlu bu kusturucu pespayeliğiyle, Kemal Kılıçdaroğlu'dan nefret edenlerde bile çok ciddi bir mide bulantısına neden oluyor' dedi



Twitter hesabından yazılı ve görüntülü bir açıklama yapan Celal Kılıçdaroğlu, "2 Ocak Pazartesi günü Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'ne giderek, AK Parti'ye üye olacağım. Tüm sevenlerimi beklerim" şeklinde mesaj yayınladı.

CHP içindeki FETÖ'cülerin temizlenmesi için Söke'den Didim'e yürüyen ve ağabeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunan Celal Kılıçdaoğlu, disiplin kuruluna sevk edilince CHP'den istifa etmişti. Twitter hesabından AKP'ye üyelik için başvuracağını duyuran Celal Kılıçdaroğlu yazılı bir açıklama da yaptı. Açıklamasında, "Eğer duymazsanız dağlara, ovalara, sulara sesleneceğim" diyen Celal Kılıçdaroğlu'nun yazılı açıklamasının tamamı şöyle: Halkımıza ve yetkililere sesleniyorum. Bana sahip çıkılmalıydı. Bana ağabeyim Kemal Kılıçdaroğlu da sahip çıkmalıydı. Benim yaptığım, herkesin kendi evinin önünü temizlemesi kuralına uymaktan başka bir şey değil. AK Parti FETÖ'yu temizleyip atmak istiyor. Bu konuda CHP'den daha fazla yol aldı. CHP, FETÖ ile ilgili meselenin üstünü örtmeye kalkıyor veya divanın altına süpürüyor. Bu çıkış değil, kurtuluş değil. CHP'nin de ülkenin de faydasına değil bu. AK Parti, bir sürü eksik politikasına rağmen toplumda büyük bir karşılık buluyorsa bana kalırsa yanlış yapmışsa "yaptım", yanılmışsa "yanıldım" demesinden ötürüdür. Bilinen odur ki yanlış yapmayan hiçbir şey yapmıyordur. Ben yaşadığım bölgede FETÖ yapılanmasına karşı bir itirazda bulundum. Üstelik içinde yer aldığım partiden, CHP'den başladım itiraza. Kişi olarak ben önce gözümdeki çapağı temizlemek istedim. Söke'den Didim'e yürüyüşümün, daha sonra açlık grevine yatışımın altında tam da bu yaklaşım vardır. Ben bu meselenin AK Parti veya CHP meselesinden öte bir şey olduğunu düşündüm.



Ahmet Hakan'dan Celal Kılıçdaroğlu'na: Pespaye, rezil, müptezel!



Yazar Ahmet Hakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'ye katılacağını açıklayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Abisini küçük düşürmeye çalışıyor. Abisine lakap takıyor. Abisinin evinde yediği yemeğin dedikodusunu yapıyor. Abisiyle ilgili mahremiyetleri döküp saçıyor. Abisini rezil etmek için uğraşıyor. Celal Kılıçdaroğlu bu kusturucu pespayeliğiyle, Kemal Kılıçdaroğlu'dan nefret edenlerde bile çok ciddi bir mide bulantısına neden oluyor" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Celal Kılıçdaroğlu pespayelik aşamasında" başlığıyla yayımlanan (29 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Abi/kardeş arasındaki siyasal ilişkide şu üç aşama söz konusu olabilir:

BİRİNCİ AŞAMA: "Sen öyle düşünüyorsun ama ben böyle düşünüyorum" aşaması... İşin bu kısmında hiçbir sorun yok. Kardeşler ille de aynı dünya görüşüne mensup olacak değil. Biri "Yaşasın AK Parti" der, öbürü CHP'li, hatta CHP'nin genel başkanı bile olabilir.

İKİNCİ AŞAMA: "Hangi gerekçeye dayanırsa dayansın aile içinde oluşan husumetin yansımaları" aşaması... Bu da olabilir bir durumdur. İki kardeş hasım olmuştur. Birbirlerine öfkelidirler ve öfkelerini kamu önünde dile getirmekten çekinmemektedirler. Bunu bile bir dereceye kadar anlayabiliriz.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Abiyle alay etme, abiyi kamu önünde küçük düşürmeye çalışma, abiye lakap takma, abiyi rezil etmeye çalışma aşaması... İşte bu aşama rezillik, müptezellik, pespayelik aşamasıdır. İşi geçmişte aile içinde yaşanmış bir yemeğin bile dedikodusunu yapmaya kadar vardırma aşamasıdır.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, birkaç gündür sosyal medyada yazıp çizdikleriyle...

Bu üçüncü aşamada olduğunu kanıtlamış durumda.

Abisiyle alay ediyor.

Abisini küçük düşürmeye çalışıyor.

Abisine lakap takıyor.

Abisinin evinde yediği yemeğin dedikodusunu yapıyor.

Abisiyle ilgili mahremiyetleri döküp saçıyor.

Abisini rezil etmek için uğraşıyor.

Falan...

Celal Kılıçdaroğlu bu kusturucu pespayeliğiyle...

Kemal Kılıçdaroğlu'dan nefret edenlerde bile...

Çok ciddi bir mide bulantısına neden oluyor.