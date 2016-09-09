Manisa Soma
'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen 301 kişi hayatını kaybettiği maden faciasının ardından, 2831 maden işçisi cep telefonu mesajıyla işten çıkarılmıştı. Madenciler yerel mahkemede 2 kere açtıkları işe iade davasını kazandı. Ancak dava Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise davaya iptal kararı verdi. Karara gerekçe olarak işverenin ekonomik şartlarının gösterildiğini söyleyen işçi Ercan Çetinyılmaz, 'O kadar can öldü. O kadar insanın mağduriyeti hala devam ediyor. Hakkım için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum. Gerekirse AİHM'e kadar gideceğim' dedi.
Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te Soma Kömür İşletmeleri AŞ'ye ait Eynez Maden Ocağı'nda meydana gelen maden faciasında 301 işçi katledilmişti. Bu kazanın ardından 2 bin 831 maden işçisi de işveren tarafından cep telefonlarına atılan mesajla işten çıkarılmıştı. Konuyu mahkemeye taşıyan işçilerin yerel mahkemede 2 kez kazandıkları dava Yargıtaya'a taşınmıştı. İşe iade davasında, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise iptal kararı verdi. Aynı daire FETÖ-PDY yapılanması dolayısıyla da kapatıldı.
'Karar, Türkiye'de hukuk olmadığını gösteriyor'
Yerel mahkemede 2 kez kazanmalarına rağmen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin işe iadelerimize iptal kararı vermesini anlayamadığını belirten Ercan Çetinyılmaz, 'Ne düşünebilirim ki? Gerekçe olarak, işverenin ekonomik şartları göz önüne alınıyor. Bu karar ise Türkiye'de hukukun olmadığını gösteriyor. Yerel mahkeme 2 kere lehimize karar verdi ama Yargıtay bunu bozdu. Hükümetin kendi tarafındakileri koruduğunun resmi kanıtı. Orada arkadaşlarımız öldü ve o kadar insan bir gecede cep telefonu mesajıyla işten atıldı. Sonrasında hakkımızı aramaya kalktık. Devlet, hakkımızı verdi! Karar sonrası Anayasa Mahkemesi'ne itirazımı yaptım. Oradan da sonuç alamazsam AİHM'e gideceğim. Ortada bir hukuksuzluk var ve ben hakkımı sonuna kadar arayacağım' ifadelerini kullandı.
'İşçiler olarak bir darbe daha yedik'
Çetinyılmaz, işsiz kalan işçiler olarak işe iade davası açtıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: Devletin esas görevi yeraltı kömür işletmeciliği yapmak. Bu hakkını Soma
Kömürleri A. Ş'ye devrettiğini tespit ettik ve bu mahkeme kararlarına da yansıdı. Dava iki kez Yargıtay'a gidip geldi. Sonrasında da Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kazandığımız davayı toptan ortadan kaldırıp, reddine karar verdi. Bu kararın alınmasında siyasi bir müdahalenin olduğunu düşünüyorum. Artık Soma'da bu işi bitirilmesinin söylendiğini düşünüyoruz. Bu ocakla madencilere yeniden iş kapısı açılacaktı. Soma Kömürleri yapacağı işleri bir kez daha gözden geçirecekti. Bütün bunların üstü kapatılmış oldu. İşçiler olarak bir darbe daha yedik.
Domates tarlasında çalışıyor
Hükümetin FETÖ'den dolayı mağdur olanların mağduriyetlerini giderdiğini ancak kendilerini mağduriyetleriyle ortada bıraktığını dile getiren Çetinyılmaz, 'Zaten Yargıtay 22. Hukuk Dairesi FETÖ'den dolayı komple içeri girdi. Hatta daire kapatıldı. Hukuka güvenip hakkımızı aradık ama mağduriyetimizle ortada kaldık. İşverenin ekonomik gerekçesinin düşünen Yargıtay bizim ekonomik durumumuzu düşünmüyor. İşten çıkarıldığım günden beri kahvede, tarlada vb. yerlerde çalışıyorum. Şu anda da domates tarlasında mevsimlik işçilik yapıyorum. Zaten mahkemeye gittiğimiz için diğer ocaklarda işe almıyor. Çocuklarıma, aileme nasıl bakacağım? Yargıtay o kararı verirken bunu da düşündü mü? Sürekli demokrasi, hukuk, adaletten bahseden hükümet, bize gelince sustu. Bu haklar bizde işlemiyor. Sadece hakkım olanı istiyorum. Hukuksal yollardan hakkımı aramayı sürdüreceğim' dedi.
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