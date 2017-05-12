Cesedi 5 gün sonra bulundu, polis katili arıyor!

Denizli'nin İncilipınar Mahallesi'ndeki evinde tek başına oturan 64 yaşındaki Hasan Güler, başına keserle vurularak öldürüldü

Olay, İncilipınar Mahallesi 1243 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan seyyar satıcı Hasan Güler'den yakınlarının haber alamaması üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine dün saat 20.00'de eve giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdiğinde Güler'in kanlar içindeki 5 günlük cesediyle karşılaştı. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Güler'in olay yerindeki keserle başına vurularak öldürüldüğü belirlendi. Güler'in başında ve vücudunda ayrıca darbe izlerine de rastlandığı öğrenildi. Güler'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Güler'i kimin öldürdüğünü belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.