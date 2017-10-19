Cesedi yanmış halde bulunmuştu. Hapisten kaçarken ölüme gitmiş!

Yakılarak öldürülen Eylem Gülçin Kanık'ın dolandırıcılıktan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve cezadan kaçmak isterken ölüme gittiği ortaya çıktı

Cesedi yanmış halde bulunmuştu. Hapisten kaçarken ölüme gitmiş!

Geçtiğimiz 7 Ekim tarihinde Aydın'ın Didim İlçesi'nde yanmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Olay polise bildirilmiş ve yapılan incelemede ölen kişinin 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık olduğu belirlenmişti.

Daha önce televizyonda yayınlanan bir moda programına da katıldığı öğrenilen Kanık'ın cinayetiyle ilgili ekipler, E.D., S.Ç., M.K. (41) ve oğulları G.K. (17) ile Y.K. (16) isimli kişileri gözaltına almıştı.
 

Hapis cezası için kaçmış


Yapılan incelemede Kanık'ın butik işlettiği öğrenildi. Kanık'ın sosyal medya üzerinde de dolandırıcılık yaptığı, şikayet üzerine açılan davada da 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Genç kadının hapis cezasından kaçmak için cinayeti işleyen kişilerle anlaştığı, zanlıların da genç kadını önce boğup, sonra da tanınmaması için yaktığı öğrenildi.

Yakalanan zanlıların ise suçlarını kabul ettiği bilgisi verildi.

Kaynak: DHA
Etiketler; #eylem gülçin kanık #ölüm
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