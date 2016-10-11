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    • Çeşme'de 47 kaçak yakalandı

    İzmir'in Çeşme İlçesi'nden bindikleri lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 47 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

    11 Ekim 2016 Salı 13:09
    Çeşme'de 47 kaçak yakalandı
    Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 04.30'da, Dalyan Mahallesi Uçburun açıklarında bir lastik bot belirledi. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği botta, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 46 Suriyeli ve 1 İran uyruklu kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Çeşme İskelesi'ne getirildi; brandayla kapatılmış bölüme alındı. Uluslararası Göç Örgütü görevlileri, mülteci çocuklara boyama kitabı, boya ve balon dağıtarak oyalanmalarını sağladı. Ayrıca su, meyve suyu ve bisküvi bulunan yardım paketleri de dağıtalan görevliler, kaçakların ihtiyaçlarını karşıladı. Bazı kaçakların uyuyakaldıkları gözlenirken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: İzmirin, Çeşme, İlçesinden, Bindikleri, Lastik

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