Cezaevi binası gençlik merkezi olacak

Muğla Köyceğiz'de, geçmişte binlerce tutuklu ve hükümlünün kaldığı cezaevi binasının "gençlik merkezi" olarak hizmet vermesi için düğmeye basıldı.

Kapatıldığı tarihten beri atıl durumda bulunan Köyceğiz A Tipi Kapalı Cezaevi binasının süreç içinde camları kırıldı, tel örgüleri çürüdü ve mahkûmların bıraktığı duvar yazıları, geçmişin izlerini taşır hale geldi. Açık olduğu yıllarda on binlerce tutuklu ve hükümlüye mekan olan cezaevinin koğuş ve koridorlarında ise cam kırıkları ve kırılan eşyaların parçaları bulunuyor. Eski cezaevinin bulunduğu alanın atıl durumdan kurtarılması ve bölgenin hareketlendirilmesi amacıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Köyceğiz Kaymakamlığı ve belediyenin tarafından ortak proje hazırlandı. Projeyle cezaevinin "gençlik merkezi" olarak hizmet vermesi için çalışma başlatıldı.

Projenin kısa sürede hayata geçirilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığından gelen ekip, kaymakamlık ve belediye yetkilileriyle alanda inceleme yaptı.

2019 yatırım programına alınacak

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, yaptığı açıklamada, uzun yıllar binlerce tutuklu ve hükümlüye mekan olan cezaevinin, gençlerin yaşam alanı olması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Amaçlarının atıl durumdaki bir mekanı daha yaşanabilir hale getirerek bölge turizmine de katkı sunmak olduğunu belirten Öçalmaz, "Ülkemizin geleceği ve yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı her alanda en iyi şekilde yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayreti içerisindeyiz." dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne tahsisli, 6 yıl öncesine kadar hizmet veren cezaevinde yer tahsis çalışmalarının son aşamasına geldiklerini vurgulayan Öçalmaz, yaklaşık 4,5 dönümlük alana gençlik merkezi yapmak üzere çalışmaları başlattıklarını dile getirdi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ise "1960'lı yıllarda cezaevi olarak açık olan bina 2012 yılında Adalet Bakanlığınca kapatıldı. 6 yıldır atıl durumda bulunan binanın, ilçeye katkı sunacak şekilde değerlendirilmesinde karar kıldık." dedi.

Uzun yıllar cezaevi olarak kullanılan alanların gençlerin hizmetine açılmasının gurur verici olduğunu vurgulayan Ceylan, tarihi dokuyu bozmadan bölgedeki her türlü mekanı gençlere hizmet verecek alanlara dönüştürmeyi planladıklarını ifade etti.

Ceylan, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2019 yatırım programına alınacağını bildirdi.