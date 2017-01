CHP'li Tezcan'a silahlı saldırıda yeni gelişme!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a silahlı saldırı düzenleyen A.S. ile ona yardım ettikleri öne sürülen F.Y. ve İ.T. hakkındaki iddianame Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Eylemin terör ya da örgütlü suç olmadığı değerlendirilen iddianamede, A.S.'nin kasten yaralama suçundan 6 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yönelik, geçen 29 Ekim akşamı bir restorandaki yemek sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin iddianame tamamlandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. A.S., F.Y. ve İ.T.'nin şüpheli olduğu iddianamede Ferda Çağlar Erkut, Hacer Demir, Nurten Karamanlı, Salih Suat Deniz ve Süleyman Bülbül ve Vuslat Karaçizmeli mağdur, Bülent Tezcan da müşteki sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Bülent Tezcan ve yaklaşık 30 kişilik partili grubun olayın yaşandığı restorana gideceğinin önceden belli olmadığı, yemek planının son anda yapıldığı belirtildi. A.S. ve diğer şüpheli F.Y.'nin de başka bir restorana gitme planı yaparken son anda aynı restoran gittiği, şüphelilere Bülent Tezcan'ın o restorana gideceği yönünde bilgi verildiğine dair kanıt olmadığı, HTS kayıtlarına (telefon iletişim kayıtları) göre şüphelilerin rezervasyonu 16.47'de yaptırdığının tespit edildiği kaydedildi.



TERÖR YA DA ÖRGÜTLÜ SUÇ DEĞİL



Kabul edilen iddianamede, A.S.'nin Milletekili Bülent Tezcan'ı tasarlayarak vurduğu iddia edilse de buna dair yeterli kanıt bulunmadığı ifade edildi. İddianamede, eylemin terör ya da örgütlü suç olduğuna ilişkin de delil bulunmadı belirtildi. Sanık A.S.'nin Milletvekili Tezcan'ı imkanı olmasına rağmen öldürmediği vurgulanan iddianamede şöyle denildi:



"Şüpheli A.S.'nin aksi kanıtlanamayan savunmasına göre, HDP mitinginde saygı duruşunda bulunması sebebiyle husumet duyduğu müşteki Bülent Tezcan'ı, ruhsatsız tabancasıyla bir el ateş ederek, doktor raporuna göre hayati tehlike geçirecek ve kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralamıştır. Atış mesafesi, olayda kullanılan silahın niteliği, tabancada başka mermi olmasına ve kendisini engelleyen kimse bulunmamasına rağmen ateş etmeye devam etmemesi, müştekinin hayati bölgesine ateş etme imkanı olmasına rağmen bacak kısmına ateş etmesi göz önüne alındığında, şüpheli A.S.'nin yaralama kastıyla hareket ettiğinin kabulü gerekir."



İddianamede, A.S.'nin, restorandan çıkmadan önce silahı Milletvekili Tezcan ile aynı masadaki diğer müştekilere yöneltip, "Sizi öldürürüm. Yaşatmam" sözlerinin sarf etmesinin zincirleme tehdit suçunu oluşturduğu da belirtildi.



KASTEN SİLAHLA YARALAMA



Sanıklardan A.S.'nin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 86/1-3e, 87/1d, 87/3, 53/1 maddeleri gereğince, kemik kırığı ve hayati tehlike oluşturacak şekilde silahla kasten yaralama suçundan 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Şüpheli İ.T. için, A.S.'ye kaçması için taksi temin ettiği iddiasıyla, TCK'nın 283/1'inci maddesi gereğince, suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Masadaki çatal ve kaşıklardaki parmak izlerini sildirdiği öne sürülen F.Y.'ninise suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan TCK'nın 281/1'ini maddesi gereğince 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, eylem teşebbüs aşamasında kaldığı için cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirim yapılması istendi.



29 Ekim'de yaşanan olayın ardından firar eden A.S., Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı bölgesindeki bir evde yakalanmış ve dört gün sonra çıkarıldığı Aydın Adliyesi'nde tutuklanmıştı.