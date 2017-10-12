CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Denizli'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programları dolayısıyla Denizli'ye geldi

Partisinin Denizli il binasının açılış töreni için bugün Denizli'ye gelen Kılıçdaroğlu, özel uçakla saat 10.00'da Çardak Havaalanı'na indi. CHP Denizli Milletvekilleri Melike Basmacı, Kazım Arslan ile CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar ve partililer tarafından havaalanında karşılanan Kılıçdaroğlu, konvoyla il merkezinde bulunan bir otele geçti.



Bir süre odasında dinlenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, iş adamları ve sanayicilerle basına kapalı toplantı yapacak. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyecek olan Kılıçdaroğlu, daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle toplantıda bir araya gelecek. Partisinin yeni il başkanlığı binasının açılışını da yapacak olan Kılıçdaroğlu, 18 Eylül'de Mardin'in Nusaybin İlçesi, Çalıköy Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın ailesini ziyaret edecek. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Denizli temaslarına Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları ve bazı milletvekilleri de eşlik edecek.





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