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    • CHP'li vekil kaza yaptı

    Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'in içinde bulunduğu otomobil, Cemevi'nde düzenlenen iftara giderken kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada Yıldız ile 2 kişi hafif şekilde yaralandı

    11 Ekim 2016 Salı 09:26
    CHP'li vekil kaza yaptı
    Kaza, dün saat 18.15 sıralarında Kuşadası-Davutlar Karayolu Aydıntur Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kuşadası'ndan Davutlar yönüne giden içinde CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kuşadası Belediyesi Meclis üyesi Haydar Büyükdağ'ın bulunduğu Muharrem Ayadolu idaresindeki 34 KU 3109 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Arıcı kontrolündeki 09 BY 716 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle çenesinden ve boynundan hafif yaralanan Yıldız ve kafasından yaralanan Büyükdağ olay yerine gelen ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Söke'de yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Yıldız tedbir amaçlı Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer otomobilin sürücüsü Ahmet Arıcı'da hafif şekilde yaralanırken, ayakta tedavisi yapıldı.

    Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Haydar Büyükdağ'ın Davutlar Cemevi'ne iftara gittiği öğrenildi. Kazanın haberini alan Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı CHP'li Süleyman Toyran, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı İlçeleri Koordinatörü Fatih Akkentli, hastanede Yıldız'ı ziyaret etti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Chp, Chpli Vekil Kaza, Hüseyin Yıldız Kaza

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