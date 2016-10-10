Haber Kaynağı: DHA

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gümüş Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan evli ve 3 çocuk babası Zeynel Kılınç, evinin önünde kendisine ait traktörle hayvanlar için silaj ezerken, yakınındaki çalılık alandan av tüfeğiyle ateş açıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu traktörün sürücü koltuğunda bulunan Kılınç vuruldu. Talihsiz adamı kanlar içinde bulan yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılınç'ın hayatını kaybettığini belirledi. Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kılınç'ın cesedi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.