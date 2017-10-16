Cipi ile takla atan işadamı öldü!

Bodrum'da, işadamı 61 yaşındaki Aslan Kesepara, kontrolden çıkan cipinin takla atması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi

Cipi ile takla atan işadamı öldü!

Kaza, bu sabah, Ortakent Yahşi Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Oto galeri işletmeciliğiyle gayrimenkul şirketi yöneticiliği yapan Aslan Kesepara, seyir halindeyken, 48 UB 853 plakalı cipinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Takla atan cipin sürücüsü Kesepara, kaza yerinde öldü.

Aslan Kesepara'nın katıldığı ulusal ve uluslararası tavla turnuvalarında derecelerinin bulunduğu belirtildi. Kesepara'nın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #ölüm #kaza
Önceki Haber
WhatsApp mesajı sayesinde 'cinsel istismar' davasından tahliye oldu!
Sonraki Haber
15 Temmuz günü Güler ve Akar'ın görüntüleri ortaya çıktı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.