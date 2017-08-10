Ciple süt tankeri çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, Alman plakalı ciple süt tankerinin karşılıklı çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Karahöyük Avşarı Mahallesi girişinde, Denizli-Burdur Karayolu'nda meydana geldi. Almanya'da yaşayan Bülent Duru yönetimindeki HDH GB 289 Almanya plakalı cip, Acıpayam'dan Burdur yönüne giderken, karşı yönden gelen Mustafa Cingöz'ün kullandığı 32 DN 549 plakalı süt tankeri ile çarpıştı. Cipin sağ ön kısımda oturan Mevlüt Duru, kaza yerinde öldü. Cip sürücü Bülent Duru ile araçta bulunan Süleyman Kaymak, Ufuk Kaymak, Şaban Yıldız ve süt tankeri şoförü Mustafa Cingöz yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla yaralılar, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Süleyman Kaymak, Ufuk Kaymak ve Bülent Duru'nun sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekibi, cipin içinde ölen Mevlüt Duru'nun cesedini çıkardı. Duru'nun cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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