Çivril haline LSD karantinası

Denizli Çivril'deki hayvan pazarı, koyun ve keçilerde görülen Nodüler Ekzantemi Hastalığı (LSD) nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Çivril haline LSD karantinası
24 Ocak 2019 Perşembe 14:55

Kocakaya Mahallesi'ndeki bazı küçükbaş hayvanlarda halk arasında çiçek hastalığı olarak bilinen LSD'nin görüldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin hastalığın belirlendiği işletmeyi karantinaya aldı, idari ve fenni tedbirler kapsamında Çivril Hayvan Pazarı 3 hafta süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kocakaplan da koyun-keçi çiçeğinin ateşli ve bulaşıcı bir hastalık olduğunu kaydetti. Bölgede gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Kocakaplan, ekiplerin aşı uygulamasına başladığını aktardı.

Etiketler; #denizli #Çivril Hayvan Pazarı #LSD #Karantina
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