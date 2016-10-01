Haber Kaynağı: DHA

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Çivril-Dinar Karayolu'nda meydana geldi. Çivril'den Dinar yönüne giden 47 yaşındaki Adnan Çetinkaya yönetimindeki 06 NCE 44 plakalı otomobil, karayoluna çıkan 34 yaşındaki Reis Erdoğan yönetimindeki 35 BSB 66 plakalı kamyonla çarpıştı. Şarampole savrulan otomobil, takla attı. Kazada otomobil sürücü Adnan Çetinkaya ile yakınları 38 yaşındaki Dudu Çetinkaya, 44 yaşındaki Cennet Çetinkaya, 9 yaşındaki Melih Arda Çetinkaya ve 10 yaşındaki Gökhan Çetinkaya ile kamyon şoförü Reis Erdoğan yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri 6 yaralıyı ambulanslarla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahale sonrası otomobilde yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Denizli kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası Çivril- Dinar Karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.