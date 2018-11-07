Çocuk gelin, kocası için af istedi: 'Çocuklarım babasız büyümesin'

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 9 aylık hamile 23 yaşındaki Seda Akkuş, 13 yaşındayken birlikte yaşadığı, reşit olunca ise evlendiği Bahattin Akkuş'a (32), sonradan açılan kamu davasında 21 yıl hapis cezası verilmesiyle perişan oldu. Cezanın kesinleşmesinin ardından tutuklanacağını anlayan Bahattin Akkuş kayıplara karışırken, karnı burnunda genç kadın, 3 çocuğuyla ortada kaldığını söyleyip, kocasının affedilmesini istedi

Karakova Mahallesi'nde yaşayan Seda Akkuş, 2008 yılında 13 yaşındayken Bahattin Akkuş'a kaçtı, birlikte yaşamaya başladı. Bahattin Akkuş hakkında küçük yaşta kız çocuğuyla birlikte olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2009'da 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetin yoksun bırakma' suçlamasıyla açılan dava sürerken, çift 2012 yılında nikahlandı. Geçen 10 yıllık sürede çiftin Harun (8), Berat (6) ve Azat Can (3) isimli üç oğlu oldu. Seda Akkuş, son olarak 4'üncü çocuğuna hamile kaldı. Bahattin Akkuş, hakkında açılan dava da sonuçlandı. Akkuş'a toplam 21 yıl hapis cezası verildi. Yerel mahkemenin verdiği karar Yargıtay tarafından da onandı. Cezanın kesinleşmesinin ardından tutuklanacağını anlayan Bahattin Akkuş kayıplara karıştı, hamile genç kadın da üç çocuğuyla baş başa kaldı.

Eşi kayıplara karışınca kayınvalidesi Nilüfer Akkuş'un yanına taşınan Seda Akkuş, çocuklarını geçindiremediğini belirterek, kocası Bahattin Akkuş'un affedilmesini istedi. Seda Akkuş, şunları söyledi:

"Bahattin ile 13 yaşında evlendim. 2012 yılında da resmi nikahımız kıyıldı. Ama 2009 yılında eşim hakkında kamu davası açıldı. Kocama 21 yıl hapis cezası verdiler. Cinayetten bile bu kadar ceza alınmıyor. Yargıtay kocamın cezasını onadı. Hapis cezası kesinleşince eşim ortadan kayboldu. Şimdi nerede bilmiyoruz. Sosyal yardımlaşmadan aldığımız parayla geçiniyoruz. Dördüncü çocuğum olduğunda biz ne yapacağız? Ben doğum için hastaneye yatacağım, kim bakacak çocuklarıma? Bir de eşim tutuklanırsa perişan oluruz, ailemiz dağılır. Artık çocuklarımın da psikolojisi bozuldu. Gece, gündüz, sabahın erken saatlerinde polis eve gelip eşimi soruyor. 8 yaşındaki oğlum Harun ile 6 yaşındaki Berat okula bile gidemiyor. Çocuklarım için, kocama verilen hapis cezası af edilsin. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Biz bir hata yaptık. Bunun bedelini çocuklarımız ödemesin. Çocuklarım babasız büyümesin."