Çocuklardan korkutan serinleme şekli!

Manisa'da hava sıcaklığının 38 dereceyi çıktığı bu günlerde sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen, etrafı tel örgülerle çevrili Devlet Su İşleri'ne (DSİ) sulama kanalına girerek serinlemeye çalışıyor

Çocuklardan korkutan serinleme şekli!

Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri sınırlarındaki 8 mahalle içerisinden geçen 7.5 kilometresi tel örgülerle çevrili, 3 metre genişliğinde 12 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı, tüm tehlikesine rağmen sıcaktan bunalan çocukların akınına uğruyor. Onlarca çocuk, tel örgüleri keserek veya üzerinden atlayarak girdikleri sulama kanalında serinlemeye çalışıyor. Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesine karşı çocuklar, demir parmaklıklara bağladıkları halatlar yardımıyla yüzüyor. Çocuklar tehlikeyi önemsemezken, mahalle sakinleri bir an önce kanalın üzerinin kapatılmasını istedi.

Atatürk Mahallesi sakinlerinden Cumali Fırat, "Manisa'nın 8 mahallesinin içerisinde geçen sulama kanalında her yıl serinlemek isterken boğulan çocuklar oluyor. Bu nedenle bu kanalın üzerinin biran önce kapatılıp, yeşil alan olarak halkımıza kazandırılması lazım. Burada canlar yanmasın. Kimsenin çocuğu burada boğulmasın, hasta olmasın. Kanal sivrisinek ve haşerelere de zemin hazırlıyor. Yetkililerin biran önce önlem alması lazım" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #sulama kanalı
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