Çökertme Koyu'ndaki turizme darbe!

Muğla'nın Milas İlçesi, Çökertme Koyu'nda 6 restoran ve 6 pansiyon ile denizden gelen turistlere hizmet veren 2'si yüzer 4 eski ahşap iskelenin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Milas Kaymakamlığı tarafından kaldırtılmak istenmesi tepkilere neden oldu. Koydaki restoran ve pansiyon sahipleri yıllardır kullandıkları iskelelerin kaldırılmak istenmesi üzerine eylem yapıp, bu kararın Çökertme Koyu'na gelen 8 bin yata, "Yunan adalarına gidin" demek anlamına geldiğini söyledi

Milli Emlak Müdürlüğü, bir süre önce çam ağaçlarıyla kaplı, cennet Çökertme Koyu'ndaki uzunlukları 20 ile 30 metre, genişlikleri ise 1.70 ile 1.80 metre arasındaki 2'si yüzer 4 ahşap iskelenin ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle kaldırtılması için Milas Kaymakamlığı'na yazı önderdi. Kaymakamlık, Milli Emlak Müdürlüğü'nün bu kararını geçen hafta Çökertme Koyu'ndaki restoran ve pansiyon işletmecilerine tebliğ etti. Koydaki iki yüzer iskele işletmeciler tarafından kaldırıldı. İki sabit iskele ise kaldırılmayı beklerken, alınan karardan rahatsızlık duyan restoran ve pansiyon işletmecileri iskelede eylem yaptı. 20 kişilik grup, yıllardır kullandıkları, özellikle yaz aylarında çok sayıda yatın uğradığı iskelelerin kaldırılmasının turizme balta vurulması anlamına geldiğini söyledi.

KARARA TEPKİ

Çökertme Koyu'ndaki Rose Mary Restaurant'ın işletmecisi, evli ve iki çocuk babası 58 yaşındaki Mahir Vurmaz, "Ömrümün neredeyse yarısı burada geçti. Kaldırılmak istenen iskelelerin doğaya hiçbir zararı yok. Ahşap malzemeden yapılmış iskeleler bunlar. 31 yıldır kullandığımız bu iskelelerin kaldırılması, Gökova Körfezi'nin başlama ve bitiş noktası arasındaki Çökertme Koyu'na gelen 8 bin yata "Biz sizi istemiyoruz. Yunan adalarına gidin" demek anlamına gelmektedir. Buradaki esnafın tamamı denizden gelen turisten ekmek yiyor. Buradaki yat ve pansiyonlarda yaklaşık 100 kişi çalışıyor: Buradaki esnafın gelirinin yüzde 90'ı denizden. İskeleler kalkarsa pansiyon ve restoranlar kapısına kilit vurur. Bayram öncesi alınan bu kararla şoke olduk. İskeleleri bugün itibariyle kaldırmaya başladık" dedi.



"Cumhurbaşkanımız turizmcilere, 'Elinizi taşın altına koyun istihdam yaratın' derken, biz gövdemizi koyduk ancak buna rağmen iskelelerimiz kaldırılmaya başlandı" diyen Vurmaz, "İskelelerin kaldırılmaya başlandığını gören yatlar, Çökertme Koyu'na girmeyip ya Yunan adalarına ya da başka koylara gitmeye başladı bile. Umarım sesimizi duyan ve bize bayram sevinci yaratacak bir karar ulaştıran makam olur. Çünkü Milas Kaymakamlığı,

İSKELELERİN KALDIRILMASI KARARINI 'ŞAKA GİBİ'

Yılın 6 ayını 'Muazza' isimli yelkenli teknesi ile Gökova Koyları'nda geçirdiğini belirten emekli eczacı 53 yaşındaki Özden Kırdı ise "İki gündür iskelelerin kaldırıldığını gören yatlar koya girmiyor, kaldırılmayan ise bugün kaldıracak. Bu kararı duyunca şoke oldum. Böyle bir karar nasıl alınır? Nasıl bir amaç güdülür? Anlamak mümkün değil. Turizme kötülük yapacaksanız bundan daha iyisi olmaz. Bu şaka gibi karar, 'Koyu boşaltın gidin' demektir. Bu kararı kim, hangi amaçla aldı mutlaka bunu sormak gerekir" dedi.

'KALDIRMAK YERİNE YASAL HALE GETİRİLMELİ'

Koydaki Kaptan Restoran'ın üçüncü nesil sahibi 29 yaşındaki İbrahim Günyel de "Bu koyda doğduk, büyüdük. Tek geçim kaynağımızda ata yadigarı restoranımız. Restorana da müşterinin gelebileceği tek yol deniz. Yatlar, iskeleye yanaşmazsa, biz nasıl iş yapacağız? 1986 yılından beri bu iskeleleri kaldırmak kimsenin aklına gelmedi de şimdi turizm sezonunun başlayacağı bu zamını mı buldular? Bu iskeleleri kaldırmak yerine nasıl yasal ve daha yararlı hale getiririz, bu konuyu masaya yatırsalar, daha önemli bir adım atılmış olurdu" diyerek, tepkisini dile getirdi.

KAYMAKAM ARSLAN: YOĞUN ŞİKAYET VARDI

Milas Kaymakamı Eren Arslan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çökertme Koyu'ndaki iskelelerle ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını vurgulayıp, "Bunun üzerine konunu araştırılıp, gerekli denetlemelerin yapılması talimatı verdim. Araştırma sonucu iskelelerin kaçak olduğu ortaya çıktı. Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Kaçak ve ruhsatsız olan iskelelerin kaldırılmasını hukuki yollar içinde doğru bulduk. Yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Bunu oradaki esnafa da geçen hafta anlattım. Olayı kabullendiler. Şimdi başka yolları deniyorlar" dedi. Çökertme Koyu'ndaki Rose Mary Restaurant'ın işletmecisi, evli ve iki çocuk babası 58 yaşındaki Mahir Vurmaz, "Ömrümün neredeyse yarısı burada geçti. Kaldırılmak istenen iskelelerin doğaya hiçbir zararı yok. Ahşap malzemeden yapılmış iskeleler bunlar. 31 yıldır kullandığımız bu iskelelerin kaldırılması, Gökova Körfezi'nin başlama ve bitiş noktası arasındaki Çökertme Koyu'na gelen 8 bin yata "Biz sizi istemiyoruz. Yunan adalarına gidin" demek anlamına gelmektedir. Buradaki esnafın tamamı denizden gelen turisten ekmek yiyor. Buradaki yat ve pansiyonlarda yaklaşık 100 kişi çalışıyor: Buradaki esnafın gelirinin yüzde 90'ı denizden. İskeleler kalkarsa pansiyon ve restoranlar kapısına kilit vurur. Bayram öncesi alınan bu kararla şoke olduk. İskeleleri bugün itibariyle kaldırmaya başladık" dedi."Cumhurbaşkanımız turizmcilere, 'Elinizi taşın altına koyun istihdam yaratın' derken, biz gövdemizi koyduk ancak buna rağmen iskelelerimiz kaldırılmaya başlandı" diyen Vurmaz, "İskelelerin kaldırılmaya başlandığını gören yatlar, Çökertme Koyu'na girmeyip ya Yunan adalarına ya da başka koylara gitmeye başladı bile. Umarım sesimizi duyan ve bize bayram sevinci yaratacak bir karar ulaştıran makam olur. Çünkü Milas Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Başbakanlık İlteşim Merkezi'ne (BİMER) yaptığımız tüm girişimler sonuçsuz kaldı" diye konuştu.Yılın 6 ayını 'Muazza' isimli yelkenli teknesi ile Gökova Koyları'nda geçirdiğini belirten emekli eczacı 53 yaşındaki Özden Kırdı ise "İki gündür iskelelerin kaldırıldığını gören yatlar koya girmiyor, kaldırılmayan ise bugün kaldıracak. Bu kararı duyunca şoke oldum. Böyle bir karar nasıl alınır? Nasıl bir amaç güdülür? Anlamak mümkün değil. Turizme kötülük yapacaksanız bundan daha iyisi olmaz. Bu şaka gibi karar, 'Koyu boşaltın gidin' demektir. Bu kararı kim, hangi amaçla aldı mutlaka bunu sormak gerekir" dedi.Koydaki Kaptan Restoran'ın üçüncü nesil sahibi 29 yaşındaki İbrahim Günyel de "Bu koyda doğduk, büyüdük. Tek geçim kaynağımızda ata yadigarı restoranımız. Restorana da müşterinin gelebileceği tek yol deniz. Yatlar, iskeleye yanaşmazsa, biz nasıl iş yapacağız? 1986 yılından beri bu iskeleleri kaldırmak kimsenin aklına gelmedi de şimdi turizm sezonunun başlayacağı bu zamını mı buldular? Bu iskeleleri kaldırmak yerine nasıl yasal ve daha yararlı hale getiririz, bu konuyu masaya yatırsalar, daha önemli bir adım atılmış olurdu" diyerek, tepkisini dile getirdi.Milas Kaymakamı Eren Arslan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çökertme Koyu'ndaki iskelelerle ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını vurgulayıp, "Bunun üzerine konunu araştırılıp, gerekli denetlemelerin yapılması talimatı verdim. Araştırma sonucu iskelelerin kaçak olduğu ortaya çıktı. Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Kaçak ve ruhsatsız olan iskelelerin kaldırılmasını hukuki yollar içinde doğru bulduk. Yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Bunu oradaki esnafa da geçen hafta anlattım. Olayı kabullendiler. Şimdi başka yolları deniyorlar" dedi.

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