Çöp kamyonu yuvarlandı: 2 işçi öldü, 1'i ağır yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu yolunda, Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonu virajda dik yamaçtan yuvarlandı. Kamyonda bulunan işçilerden 2'si öldü 1'i ağır yaralandı

Çöp kamyonu yuvarlandı: 2 işçi öldü, 1'i ağır yaralı

Kaza bugün saat 10.00 sıralarında Ortaca İlçesi'nin Gökbel Mahallesi'nde meydana geldi. Dalyan Mahallesi yönüne seyir halinde olan Ortaca Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, okul yolu mevkiinde virajda kontrolden çıkarak 70 metrelik dik yamaçtan yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kamyonda sıkışan ve 3 ay önce işe başlayan şoför, 2 çocuk babası 37 yaşındaki Ayhan Işık ile yuvarlanma sırasında savrulan belediye işçilerinden 3 çocuk babası 36 yaşındaki Ercan Bozkır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyondan fırlayıp ağır yaralanan 37 yaşındaki Yusuf Aydın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören Gökbel Mahalle Muhtarı Mehmet Aslanpay, "Biz kahvehanenin önünde oturuyorduk. Çöp kamyonu yukardan hızla geçti. Hızla geçtiğini görünce şüphelendik ve kalktık. Ardından yuvarlanırken çıkardığı sesi duymamız bir oldu" dedi.

Ağır yaralanan Yusuf Aydın'ın hayati tehlikesi devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kaza #ölüm
Önceki Haber
'Hero' tişörtü giyen sevgililere gözaltı!
Sonraki Haber
İstanköy'de tahliye devam ediyor. İki gemi daha adada
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.