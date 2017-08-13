Çöp kamyonuyla çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Akhisar- Gölmarmara Karayolu üzerindeki Akhisar Çöp Depolama Alanı girişinde meydana geldi. Akhisar Belediyesi'nin hizmet aldığı taşeron firmaya ait M.G.'nin kullandığı çöp kamyonu, Ali Muslu yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Ağır yaralanan Muslu ambulansla Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muslu, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kaynak: DHA
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