Çöpte bulunan çocuk tacizi belgelerinin zanlısı suçunu itiraf etti

Denizli'nin Çal İlçesi'nde iki çocuğa istismarda bulunmaktan geçen ağustos ayında tutuklanan ve Antalya'da çöpte bulunan harddisk ve flaş bellekteki çocuk istismarının gizli görüntülerini çektiği iddia edilen bakkal 41 yaşındaki H.A.'nın, 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. H.A. ifadesinde, çöpte bulunan ve mahkemeye delil olarak sunulan bulunan görüntülerin kendisine ait olduğunu kabul etti

Denizler Mahallesi'nde bakkallık yapan ve iki kız çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla geçen ağustos ayında jandarma tarafından gözaltına alınan H.A., ardından tutuklandı. H.A. hakkında birden fazla kişiye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık H.A., Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.



H.A.'nın Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geçen 9 Aralık'ta kağıt toplayıcısı Mehmet Türkan tarafından bulunan çocuk istismarına ilişkin görüntülerin yer aldığı harddisk ve flash bellekteki görüntülerden alınan fotoğrafı mahkemeye delil olarak sunuldu. Sanık H.A., fotoğraflardaki kişinin kendisi, işyerinin de kendi bakkal dükkanı olduğunu kabul etti. Hakimin sorusu üzerine H.A., bir yıl önce kedisine ait bir harddisk olduğunu, ancak eskidiği için çöpe attığını söyledi.



İfade alınmasının ardından mahkeme heyeti, görüntülerdeki kişinin H.A. olup olmadığının tespiti için Manavgat Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi istenmesi ve çöpte bulunan harddisk ile flaş bellekteki çocuk cinsel istismarı görüntülerinin incelenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.