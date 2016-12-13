Çöpte bulunan taciz içerikli görüntülerin çekildiği yer ortaya çıktı

Antalya'da bir kağıt toplayıcısı tarafından çöpte bulunduğu iddia edilen harddisk ve flash bellekteki gizli kamera ile çekilmiş çocuk istismarı görüntülerinin, Denizli'nin Çal İlçesi Denizler Mahallesi'ndeki bakkalda çekildiği ortaya çıktı. Görüntülerin, iki kız çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla geçen Ağustos'ta tutuklanan 41 yaşındaki bakkal H.A. tarafından çekildiği ileri sürüldü

Antalya Manavgat'ta kağıt toplayan Mehmet Türkan, geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında yengesi Alime Türkan ile birlikte Çakalderesi Mevkii'nde çöp konteynerini karıştırırken, içinde harddisk ve flash bellekler olan poşeti gördü. Poşeti alan Mehmet Türkan, eve gittiğinde merak ederek açtı. Hard diskleri bilgisayarına bağlayarak izleyen Mehmet Türkan gördükleri karşısında şoke oldu.



Videolarda çocuk istismarına ilişkin görüntülerin yer aldığını belirten Mehmet Türkan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Asayiş Büro ekiplerine hepsini teslim etti.



Görüntülerde 30-35 yaşlarında erkeğin bir bakkal dükkanı olduğu tahmin edilen bir mekanda bir erkek çocuğu elle taciz ettiğinin görüldüğü belirtildi. Küçük yaştaki kız ve erkek çocuklarının bulunduğu belirtilen kayıtlarda, sadece çocukların değil, bakkala gelen müşterilerin de gizlice çekilmiş görüntüleri olduğu öğrenildi.



Yapılan araştırmada gizli kamerayla çekilen çocuk taciz görüntülerinin Denizli'nin Çal İlçesi, Denizler Mahallesi'nde bakkallık yapan ve geçen Ağustos ayında iki kız çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınıp tutuklanan H.A.'nın işyerine ait olduğu ortaya çıktı. Yer tespitinin, konuşmalardaki bazı anlatımlardan yola çıkılarak yapıldığı öğrenildi.



Kocabaş D Tipi Cezaevi'nde yatan H.A.'nın sahibi olduğu bakkalda çocukları taciz ederken, gizli kamarayla görüntüleri çektiği ileri sürüldü. Denizler Mahallesi'nde yaşanan taciz olayı görüntülerinin, Antalya'nın Manavgat İlçesinde çöpte kağıt toplayıcısı tarafından tesadüfen bulunması ise polis tarafından araştırılıyor.



Taciz suçundan tutuklanan H.A.'ya ait görüntülerin Manavgat İlçesindeki çöpe kim ya da kimler tarafından ne şekilde atıldığı ise belirlenemedi.